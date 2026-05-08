Dünyanın en yüksek dağı Everest değilmiş: Yıllardır yanlış biliniyormuş

Dağ yüksekliklerinin deniz seviyesi yerine taban noktasından zirveye doğru hesaplanması, dünya üzerindeki en yüksek dağ tanımını değiştirdi. Everest Dağı, deniz seviyesinden yüksekliğiyle öne çıksa da, tabanından zirvesine olan net yüksekliği bakımından diğer dev kütlelerin gerisinde kaldı.

REFERANS NOKTASI REKORU DEĞİŞTİRDİ

Everest Dağı, deniz seviyesinden 8 bin 848 metre yükseklikte bulunmasına rağmen, bu yüksekliğin büyük bir kısmını üzerinde durduğu yüksek rakımlı kıtasal levhadan alıyor. Dağın kendi tabanından zirvesine kadar olan gerçek yüksekliği 3 bin 650 ile 4 bin 650 metre arasında ölçüldü. Bu veri, Everest'in kütlesel yükseltisinin sanılandan daha az olduğunu kanıtladı.

MAUNA KEA 10 BİN METREYİ AŞIYOR

Hawaii'de yer alan Mauna Kea yanardağı, deniz seviyesinden 4 bin 207 metre yüksekliğe sahip olsa da asıl kütlesi okyanus tabanında bulunuyor. Pasifik Okyanusu'nun dibindeki taban noktasından itibaren ölçüldüğünde Mauna Kea'nın toplam yüksekliği 10 bin 200 metreye ulaşıyor. Bu rakam, Everest'in tabandan zirveye olan yüksekliğinden yaklaşık 1.300 metre daha fazla olarak kayıtlara geçti.

Bilimsel ölçümler, Everest'in "deniz seviyesinden en yüksek zirve" unvanını koruduğunu ancak "gezegenin en büyük dağ kütlesi" unvanının Mauna Kea'ya ait olduğunu gösteriyor. Coğrafi rekorların referans noktasına göre değişmesi, doğadaki dev yapıların büyüklük sıralamasını yeniden şekillendirdi.