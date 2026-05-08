Altın ve gümüşte kritik dönemeç!

5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın ve gümüşte kritik dönemeç!

Altın ve gümüş fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı; ons altın 4.713 dolar, gram altın ise 6.868 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons gümüş 79,86; gram gümüş ise 116,43 TL'den işlem görüyor. İşte güncel rakamlar ve detaylar...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 07:49, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 07:52
Yazdır
Altın ve gümüşte kritik dönemeç!

Altın piyasalarında haftanın son işlem gününe yükseliş eğilimiyle girildi. 8 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın 6.868 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın fiyatı 4.713 dolar bandında hareket ediyor.

Son iki haftadır değer kaybeden ons altın, bu hafta özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı.

Küresel piyasalarda gözler bir yandan Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilim kısa süreli endişe yaratırken, taraflardan gelen ılımlı açıklamalar tansiyonun yeniden dengelenmesine yardımcı oldu.

İran'ın ABD'nin 14 maddelik teklifine vereceği yanıt piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Petrol fiyatları ise hafta başında 115 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 101-102 dolar bandına geriledi. Bu düşüş, güvenli liman talebini destekleyerek altın fiyatlarının toparlanmasına katkı sağladı.

Kapalıçarşı'da fiziki altın fiyatları da yukarı yönlü seyretti. Gram altın satış fiyatı 6.923 TL'ye, çeyrek altın ise 11.321 TL'ye kadar yükseldi.

Öte yandan küresel yatırım bankalarından Morgan Stanley, altın için yıl sonu tahminini güncelledi. Kurumun Emtia Stratejisti Amy Gower, ons altının 2026 sonunda yaklaşık 5.200 dolar seviyesinde kapanabileceğini öngördü. Bu tahmin, piyasadaki güçlü "yeni rekor" beklentilerini sınırlayan bir revizyon olarak değerlendirildi.

Gower, jeopolitik risklerin tek başına altını kalıcı olarak yukarı taşımakta yetersiz kalabileceğini, fiyatlamalarda asıl belirleyici unsurun para politikaları ve faiz beklentileri olduğunu vurguladı.

Kısa vadede ise piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. 65 bin kişilik artış beklentisi öne çıkarken, daha güçlü bir veri gelmesi durumunda altın fiyatları üzerinde baskı oluşabileceği ifade ediliyor. Analistler ons altında 4.680 dolar seviyesini destek, 4.770 dolar seviyesini ise kritik direnç olarak takip ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 8 Mayıs Cuma gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 8 Mayıs güncel altın fiyatları.

  • Gram altın: 6 bin 881 TL
  • Çeyrek altın: 11 bin 250 TL
  • Yarım altın: 22 bin 493 TL
  • Cumhuriyet altını: 46 bin 492 TL
  • ONS Altın: 4 bin 718 dolar

Peki, gümüş fiyatları 8 Mayıs Cuma gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları.

8 MAYIS GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gram Gümüş: 116,43 TL
  • ONS Gümüş: 79,82 Dolar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber