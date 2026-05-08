Altın ve gümüşte kritik dönemeç!

Altın piyasalarında haftanın son işlem gününe yükseliş eğilimiyle girildi. 8 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın 6.868 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın fiyatı 4.713 dolar bandında hareket ediyor.

Son iki haftadır değer kaybeden ons altın, bu hafta özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı.

Küresel piyasalarda gözler bir yandan Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilim kısa süreli endişe yaratırken, taraflardan gelen ılımlı açıklamalar tansiyonun yeniden dengelenmesine yardımcı oldu.

İran'ın ABD'nin 14 maddelik teklifine vereceği yanıt piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Petrol fiyatları ise hafta başında 115 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 101-102 dolar bandına geriledi. Bu düşüş, güvenli liman talebini destekleyerek altın fiyatlarının toparlanmasına katkı sağladı.

Kapalıçarşı'da fiziki altın fiyatları da yukarı yönlü seyretti. Gram altın satış fiyatı 6.923 TL'ye, çeyrek altın ise 11.321 TL'ye kadar yükseldi.

Öte yandan küresel yatırım bankalarından Morgan Stanley, altın için yıl sonu tahminini güncelledi. Kurumun Emtia Stratejisti Amy Gower, ons altının 2026 sonunda yaklaşık 5.200 dolar seviyesinde kapanabileceğini öngördü. Bu tahmin, piyasadaki güçlü "yeni rekor" beklentilerini sınırlayan bir revizyon olarak değerlendirildi.

Gower, jeopolitik risklerin tek başına altını kalıcı olarak yukarı taşımakta yetersiz kalabileceğini, fiyatlamalarda asıl belirleyici unsurun para politikaları ve faiz beklentileri olduğunu vurguladı.

Kısa vadede ise piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. 65 bin kişilik artış beklentisi öne çıkarken, daha güçlü bir veri gelmesi durumunda altın fiyatları üzerinde baskı oluşabileceği ifade ediliyor. Analistler ons altında 4.680 dolar seviyesini destek, 4.770 dolar seviyesini ise kritik direnç olarak takip ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 8 Mayıs Cuma gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 8 Mayıs güncel altın fiyatları.

Gram altın: 6 bin 881 TL

Çeyrek altın: 11 bin 250 TL

Yarım altın: 22 bin 493 TL

Cumhuriyet altını: 46 bin 492 TL

ONS Altın: 4 bin 718 dolar

Peki, gümüş fiyatları 8 Mayıs Cuma gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları.

8 MAYIS GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI