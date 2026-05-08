TCMB'den enflasyon mesajı için kritik toplantı
TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunun 14 Mayıs'ta İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu. TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılacak sunumda 2026 yılına ilişkin enflasyon görünümü ve beklentiler paylaşılacak. Piyasaların yakından izleyeceği toplantı, soru-cevap bölümüyle tamamlanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporu sunumunun duyurusunu yayınladı.
Bankanın açıklamasında program şu şekilde belirtildi:
"Başkanımız Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-II'nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.
Toplantı Programı:
10.30-11.00: Başkan Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu 2026-II'in Tanıtımına İlişkin Sunumu
11.00-11.30: Soru-Cevap Bölümü"