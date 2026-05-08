İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi

5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi

İŞKUR aracılığıyla nisanda 148 bin 849 kişi işe yerleşirken, işe yerleştirme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 arttı. Yılın ilk dört ayında toplam işe yerleşme 478 bin kişiyi aşarken, en fazla istihdam imalat sanayisinde gerçekleşti. Açık iş sayısında da sanayi sektörü öne çıkarken, kayıtlı iş arayan sayısı 2,5 milyona yükseldi.

Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 11:50, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 11:39
Yazdır
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Nisan 2026 ayına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Bültene göre nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 148.849 işe yerleşme gerçekleşti. İşe yerleşenlerin 95.091'i (yüzde 63,9) erkek, 53.758'i (yüzde 36,1) kadın oldu. Bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında işe yerleştirme sayısı yüzde 21,7 oranında arttı. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 478.248 kişi işe yerleştirildi; bu rakam ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4'lük bir artış gerçekleşmiş oldu.

En fazla işe yerleştirme olan sektörler ve meslekler

Ocak-Nisan 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleşti. Meslekler bazında ise en fazla işe yerleştirme Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Güvenlik Görevlisi mesleklerinde oldu. İŞKUR, yılın ilk dört ayında 175.633 kadın, 138.177 genç, 15.740 engelli ve 90.113 yükseköğrenim mezununun işe yerleşmesine aracılık etti.

En çok sanayi sektörü çalışan arıyor

Nisan ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 207.611 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise toplam 717.311 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 99,5'i özel sektörden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 250.209 ilan ile imalat sanayi sektöründe yer aldı. Meslek bazında en çok açık iş ise Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Güvenlik Görevlisi mesleklerinde kaydedildi. Bültenin yayımlandığı 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla anlık açık iş sayısı 87.080 olarak açıklandı.

Nisan ayı sonu itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2.513.586 kişiye ulaştı. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında arttı. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,3'ü erkek, yüzde 49,7'si kadın; yüzde 23,1'i ise 15-24 yaş grubundan oluştu.

Görüşmeler yüzde 24,4 arttı

Nisan ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 300.403 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,4 oranında artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise toplam 1.192.224 bireysel görüşme yapıldı. Aynı dönemde 6.752 okul ziyareti ve 232.447 işyeri ziyareti de gerçekleştirildi. Nisan ayında 8.396 iş arayan ise yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında İş Kulüplerinden yararlandı.

Aktif işgücü piyasası programları kapsamında Nisan ayında 1.744 program düzenlendi ve 9.900 kişi bu programlardan yararlandı. Ocak-Nisan döneminde ise 4.840 program düzenlenerek 27.995 kişiye ulaşıldı; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,52 artış anlamına geliyor. 2026 yılı başından itibaren 4.289 İşbaşı Eğitim Programına 20.189 kişi, 322 Mesleki Eğitim Kursuna 7.200 kişi ve 229 Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine 606 kişi katıldı. Mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar), Market Elemanı ve Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı mesleklerinde yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber