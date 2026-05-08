İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 48 suçlu, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, ABD ve birçok ülkede yürütülen operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 12:10, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 11:41
İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonucunu açıkladı. Farklı ülkelerde yakalanan toplam 48 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlanırken, operasyonların Emniyet, İstihbarat ve uluslararası iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi. Zanlıların organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli ağır suçlardan arandığı ifade edildi.

48 SUÇLU FARKLI ÜLKELERDE YAKALANDI

Bakanlığın açıklamasına göre kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişi ile ulusal seviyede aranan 21 kişi olmak üzere toplam 48 firari suçlu yakalandı.

Operasyonların Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'de gerçekleştirildiği bildirildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE ORTAK OPERASYON

Yakalamaların, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü, Adalet Bakanlığı ve çeşitli emniyet birimlerinin de süreçte aktif rol aldığı belirtildi.

KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM birimlerinin de çalışmalara destek verdiği aktarıldı. Yurt dışına kaçan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü ifade edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 27 KİŞİ

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 27 kişinin kimliklerinin tespit edilerek yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Bu kişilerin organize suç ve ağır suç faaliyetleri nedeniyle uluslararası arama listesinde yer aldığı belirtildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 21 FİRARİ DE YAKALANDI

Ulusal seviyede aranan 21 kişinin de farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığı açıklandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan yargı sürecine dahil edileceği ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, özellikle organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Yetkililer, "suçluların kaçtıkları yerde bulunarak adalete teslim edilmeye devam edileceği" mesajını verdi.

EMNİYET BİRİMLERİNE TEŞEKKÜR

Açıklamada operasyonlarda görev alan tüm emniyet birimleri, istihbarat ekipleri ve Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edildi.

Türkiye'nin uluslararası suçla mücadelede iş birliğini artırarak çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

