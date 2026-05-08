İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
DDM, 'Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimi verildi' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de çeşitli gruplara silah ve İHA eğitimi verildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği sekteye uğratmayı hedefleyen bir kara propaganda faaliyeti olduğu vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 15:55, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 15:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu içeriklerin, Türkiye'nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaynağı açıkça belli olan bu tarz paylaşımlar, bölgedeki gerilimi tırmandırmayı, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini sekteye uğratmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen beyhude birer çabadan ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

