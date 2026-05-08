İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tacize uğrayan kız öğrencilerin çığlığını gündeme taşıyan Sabah'ın yayınları ses getirdi. YÖK, yürütülen soruşturma kapsamında öğretim görevlisi O.S.'yi cinsel taciz suçlamasıyla görevinden ihraç etti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 14:25, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 14:46
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Dr. O.S.'nin kız öğrencileri taciz iddiası ilk kez derse katılan G.N.İ'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıktı.

İddiaya göre Öğretim görevlisi Dr. O.S. Kahramanmaraş depremlerinin ardından okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Çanakkale'de yaşayan öğrencilere okulda ders verebileceğini söyledi.

"PSİKOLOJİ VE RÜYA TABİRİ EĞİTİMLERİ ALDIM"

30 Ekim 2023 tarihinde, derse aktif katılımı ile bilinen G.N.İ., sınıfa girdiğinde başka kimsenin olmadığını fark etti. O.S. sınıfa girdi ve G.N.İ.'ye odasındaki kitaplarla derse devam etmeyi teklif etti. Ders işleyeceklerini düşünerek bu teklifi kabul eden G.N.İ., öğretim görevlisinin odasına gitti.

O.S., G.N.İ'nin çekingen tavırlarını fark etti ve iddiaya göre psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyleyerek "Bir sorunun var gibi görünüyor. Ben anlarım. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" dedi.

"ÇİMLERE UZANALIM GÜNAH İŞLEYELİM"

O.S. daha sonra öğrenciye "Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" dedi. Bu sözler üzerine G.N.İ, korkudan odadan ayrıldı. Birkaç gün sonra ise O.S. ders arasında G.N.İ'nin yanına gelerek mezuniyet balosuna katılıp katılmayacağını sorarak tacizlerini sürdürdü. İddiaya göre O.S. elini genç kadının omzuna attı.

3 KEZ UZAKLAŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlardan rahatsız olan öğrenci G.N.İ., öğretim görevlisi O.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. O.S.'nin 2018 ve 2019 yıllarında da tacize maruz kalan 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin arından üniversite yönetimi O.S.'yi açığa aldı.

İHRAÇ EDİLDİ

YÖK'ün cinsel taciz suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma geçtiğimiz hafta karara bağlandı. Öğretim görevlisi O.S., cinsel taciz suçlamasıyla görevinden ihraç edildi.

