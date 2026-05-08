İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
İpek Yolu Rallisi Kars'a hareket etti

Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Erzurum'a geçen ekip, Palandöken Dağı'ndaki etkinliğin ardından Kars'a hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 15:25, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 15:23
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup dün Erzurum'a ulaşarak geceyi burada geçirdi.

Araçlarıyla şehir merkezinden Palandöken'e gelen grup, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nin alt kısımlarındaki karlık alana ülkelerinin bayraklarını dikti.

Dağı turlayan grup, Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Kars'a doğru yola çıktı.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Erzurum'da konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tarihi İpek Yolu güzergahında Erzurum çok önemli bir nokta ve ticaret merkezi olmuştur. Bu programın esas amacı Doğu-Batı arasındaki dostluğa, kültürler arası etkileşime işaret etmek ve tekrar tarihi rolü büyük olan tarihi İpek Yolu'ndaki dostluk ve kardeşliğin inşasına yardımcı olmaktır. 5 ülkeden konuklarımız burada." dedi.

Nepal'e kadar uzun yolculukta Türkiye'nin güzelliklerinin tanıtılacağını söyleyen Baruş, organizasyona destek vererek Türkiye'nin değerlerinin tanıtımına katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve ilgililere teşekkür etti.

Konuklara kazasız, belasız yolculuk dileyen Baruş, "Konuklarımız ilimizdeki güzellikleri ve tarihi varlıkların çekimini yapıp bunu sosyal medya ve dijital kanallar aracılığıyla tüm dünyaya duyuracaklar, kendilerine çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun. İnşallah nihai hedefleri olan Nepal'e sağlıkla ulaşırlar." diye konuştu.

Nadir Serin: Misafirlerimiz, Palandöken'i Norveç'e, İzlanda'ya benzetiyor

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de yaklaşık 2 haftadır yağmur ve karlı havalarda yolculuk yaptıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Palandöken'e ilk defa çıktım. Gelen yabancı dostlarımız da Alpler'e ya da Avrupa'nın değişik ülkelerine tatile gidiyor. Misafirlerimiz, Palandöken'i Norveç'e, İzlanda'ya benzetiyor. Bu benzetme çok önemli, program sonunda ülkelerine döndüklerinde gruptaki arkadaşlarımız gönüllü elçimiz olacak. Buralarda pozitif olarak yaşadıklarını akrabalarına, çevrelerine anlatacak."

Bu tarz etkinliklerin medya ve sosyal medyadan tanıtılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Serin, Erzurum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Serin, Erzurum'dan sonra Kars Akyaka'da olacaklarını ve daha sonra Gürcistan'a geçeceklerini anlatarak, "6 bin kilometre yol geldik, önümüzde Nepal'e kadar 13 bin kilometre var. Çöllerde, özellikle Kırgızistan'da ve dağlarda buraları anacağız." ifadesini kullandı.

Organizasyona Almanya'dan katılan Jochen Kaiser de yolculuğun çok iyi geçtiğini belirterek, Palandöken'i Norveç'e, İzlanda'ya benzettiğini aktardı.

