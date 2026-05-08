İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi
Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 2 yılda bir ülke büyüklüğünde yerleşim inşa ettik
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 2 yılda bir ülke büyüklüğünde yerleşim inşa ettik
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor

Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi katleden İsa Aras Mersinli'nin, polis başmüfettişi olan babasına ait 5 silahı evden alarak okula götürdüğü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından harekete geçen hükümet, kamu görevlilerine tanınan sınırsız silah alma ayrıcalığını sonlandırmayı gündemine aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 15:05, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 15:08
Yazdır
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında kamu görevlilerinin silah sahipliğindeki mevzuat boşluğuna dikkat çekti. "Bir kişinin 6 tane, 8 tane, 10 tane silahı olmaz. Burada belirli bir sınır koymamız gerekiyor" diyen Gürlek, hazırlanan pakette silah sayısına sınır getirilmesinin yanı sıra sınır üzerindeki silahlar için harç alınması ve muhafaza yükümlülüğüne aykırı davrananlara cezai yaptırım uygulanması seçeneklerinin de değerlendirildiğini açıkladı. "Bu pakette var, artık takdir Gazi Meclisimizin" dedi.

Bakan ayrıca hakim, savcı ve polis memurları başta olmak üzere kamu görevlilerinin silah alımında harçtan muaf tutulduğunu hatırlatarak bu muafiyetin de yeniden ele alınacağını söyledi.

9 Can Gitmişti: Silahlar Evden Çıktı

15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, sırt çantasına doldurduğu 5 tabanca ve 7 şarjörle iki sınıfa girerek 8 öğrenci ve 1 öğretmeni katletti. Türkiye tarihinin en ölümcül okul saldırısı olarak tarihe geçen bu olay, gündemi derinden sarstı.

Soruşturma kapsamında katilinin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli'ye ait silahları kullandığı belirlendi. Tutuklanan Uğur Mersinli'nin ifadesine göre evde 7 adet taşıma ruhsatlı tabanca ile 2 adet av tüfeği bulunuyordu; bunların tamamı mevcut mevzuat çerçevesinde yasal yollarla edinilmişti.

Mevzuattaki Boşluk Nasıl İşliyordu?

Türk hukukunda kamu görevlilerine tanınan harç muafiyeti ve silah ruhsatı kolaylıkları, bu kişilerin pratikte sınırsız sayıda ruhsatlı silah edinmesinin önünde herhangi bir engel bırakmıyordu. Sıradan vatandaşa uygulanan kısıtlamalar, kamu görevlileri için geçerli değildi. Bu boşluk, Kahramanmaraş olayına dek kamuoyunun büyük çoğunluğunun radarına girmemişti.

Düzenleme Ne Getirecek?

Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre hazırlanan yasal pakette üç ana başlık öne çıkıyor: kişi başına azami silah sayısına üst sınır getirilmesi, bu sınırı aşan silahlar için ek harç uygulanması ve silahlara gereken özeni göstermeyen sahiplerine cezai yaptırım. Düzenlemenin yasalaşması için TBMM'nin onayı gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber