Söke Belediyesi'ndeki Diyetisyen Alımı İle İlgili 'Usulsüzlük' İddiası
Söke Belediyesinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği diyetisyen alımına ilişkin mülakat listesi, "usulsüzlük" ve "kayırmacılık" iddialarını gündeme getirdi. İlanda 5 katı adayın mülakata çağrılacağı belirtilmesine rağmen, listenin 6. sıradaki adayı kapsayacak şekilde genişletildiği ileri sürüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 14:28, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 15:22
Söke Belediye Başkanlığı tarafından 20-22 Nisan tarihlerinde yayımlanan 1 adet diyetisyen alımı ilanına ilişkin tartışmalar sürüyor. İlan metninde yer alan "KPSS puan sıralamasına göre kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacaktır" ibaresine rağmen, listenin usule aykırı şekilde genişletildiği iddia edildi.
Konuya ilişkin belediye yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, usulsüzlük iddialarının yargıya taşınması bekleniyor.