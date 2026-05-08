Savaş yine hortladı. ABD, İran'a saldırdı

ABD ve İran arasında anlaşma ihtimali umudu sürüyor.

Amerikan basını, Washington ile Tahran arasında bir mutabakat zaptı müzakere edildiğini yazdı. Tahran'ın 14 maddelik mutabakat zaptına yanıtı bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, henüz teklif konusunda karar verilmediğini ve ABD'de herhangi bir yanıt sunulmadığını söyledi.

BÖLGEDE KRİTİK SAATLER

İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda ve ülkenin güneyindeki Minab'da patlama sesleri duyuldu.

Fars haber ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman kuvvetler arasındaki çatışma sırasında Keşm Adası'ndaki Bahman İskelesi'nin ticari bölümünün bazı kısımları vurulduğunu açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınındaki 3 ABD savaş gemisinin İran donanması tarafından hedef alındığını kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai kentinden patlamaların geldiği belirtiliyor.

İRAN'A SALDIRIYI KİM YAPTI?

İran basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde iki dronun düşürüldüğü kaydedildi.

Amerikan basını ise saldırıları ABD'nin yaptığını iddia etti. Fox News, "ABD ordusu, Keşm Adası ve Bender Abbas'a hava saldırıları düzenledi" diye yazdı. Üst düzey bir ABD'li yetkili, bu yapılan saldırılara rağmen İran'la yapılan ateşkesin sona ermediğini söylediği belirtildi.

İRAN: ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İran ordusu, ABD'nin bir İran petrol tankerini ve Hürmüz Boğazı'nda giren bir başka gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Öte yandan ABD'nin bazı bölgesel ülkelerin işbirliğiyle sivil alanlara hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İran herhangi bir saldırıya en ufak bir tereddüt göstermeden, güçlü bir şekilde karşılık verecektir" denildi.

İRAN'IN "BATIRILAMAZ UÇAK GEMİSİ" SAYILIYOR

Keşm Adası , İran'ın askeri stratejisinde kilit bir rol oynuyor. Uzmanlara göre ada, "batırılamaz uçak gemisi" olarak görülüyor.

Adanın altına inşa edilen geniş tünel ve sığınak ağlarında füze sistemleri, hızlı saldırı botları ve kıyı savunma unsurlarının bulunduğu değerlendiriliyor. Bu yapıların temel amacı ise dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak ve gerektiğinde kapatabilmek.

ABD BASINI: TRUMP ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ YENİDEN BAŞLATACAK

ABD basınından Wall Street Journal, Trump yönetiminin ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirmek için başlattığı Özgürlük Projesi'ni bu hafta içinde yeniden başlatmayı planladığını yazdı.

Habere göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD ordusunun, üslerini ve hava sahalarını kullanmasına getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

Trump, geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere geçişte askeri gemilerin eşlik etmesi şeklinde tanıttığı Özgürlük Projesi'nin durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD merkezli NBC News'in daha önce yayımladığı bir habere göre, Suudi Arabistan, operasyona katılmak amacıyla başkent Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nden ABD ordusunun uçak kaldırmasına veya Suudi Arabistan hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini ABD'ye bildirmişti. Habere göre Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmamış ve bu durum Trump'ın Özgürlük Projesi'ni durdurmasına neden olmuştu.

CIA ANALİZİ: İRAN AYLARCA ABLUKAYA DAYANABİLİR

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan analizde, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabileceği belirtildi.

Analize dair ayrıntılar, ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde yer aldı. Analizde Tahran'ın ABD ve İsrail bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine de yer verildi.

Haberde ayrıca İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde bulundurduğu öne sürüldü. Ayrıca İran'ın yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı iddia edildi.

İRAN: GÜNEY KORE GEMİSİNİ BİZ VURMADIK

İran'ın Seul Büyükelçiliği Hürmüz'de bir Güney Kore gemisinin zarar gördüğü olayda İran Silahlı Kuvvetleri'nin rol oynamadığını açıkladı. Büyükelçilik açıklamasında, Tahran'ın bir Güney Kore gemisine verilen hasarla ilgili olaya ilişkin tüm iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirtti.

Büyükelçilik, İran'ın "ABD ve İsrail rejiminin İran'a karşı yürüttüğü saldırgan eylemlerin" başlangıcından bu yana, Hürmüz Boğazı'nın "saldırganlara ve destekçilerine karşı koymada savunma coğrafyasının ayrılmaz bir parçası" olduğunu defalarca vurguladığını belirtti.

Açıklamada, boğazdan güvenli geçişin "uygulanabilir düzenlemelere tam uyum" ve İranlı yetkililerle koordinasyon gerektirdiği belirtildi.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı HMM Namu adlı yük gemisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının herhangi bir yaralanma olmadan söndürüldüğünü açıkladı.

4 Mayıs'taki olayda 6 Güney Koreli'nin ve 18 yabancı uyruklu olmak üzere gemideki 24 mürettebatın tamamının güvende olduğu belirtildi.

HMM Namu adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda bir cisimle vurulduğu açıklamıştı. Saldırının Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran tarafından geldiği öe sürülmüştü.