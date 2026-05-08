Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı canlı yayında Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere savcılığa başvurduğunu ve beyanlarının alındığını belirtmişti. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesini TV100 yayımladı

- "Özgür Özel'in talimatı olduğunu söyledi"

TV100'de yayımlanan tutanaklara göre, Gökhan Böcek'in savcılığa verdiği ifadede Veli Ağbaba ile ilişkisi ve para talebi ayrıntılı biçimde yer aldı. Böcek ifadesinde önce sürecin nasıl başladığını anlattı:

"Babam daha önce Genel Merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol demişti. Veli Ağbaba seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi."

Ardından para talebini aktardı: "Benden 1.000.000 euro yardımda bulunmamı istedi. Paranın ne için istendiğini sordum, bana Özgür Özel'in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşün dedi."Başka talepte bulunulup bulunulmadığını da ifadesine yansıttı: "Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum."

- Böcek, Parayı CHP Genel Merkezi'ne elden götürdü

Böcek, söz konusu parayı nasıl teslim ettiğini de ifadesinde anlattı: "Veli Ağbaba ile bir proje lansmanında karşılaştım. Onun dışında yüz yüze görüşmedim. Ancak hatırladığım kadarıyla FaceTime ya da WhatsApp üzerinden görüştük. Bu görüşmeden yaklaşık 10-15 gün sonra Ankara'ya gittim. Genel Merkezde ismini bilmediğim bir şahsa parayı teslim ettim. Bu kişi Veli Ağbaba'yı aradı, Veli Ağbaba parayı o şahsa teslim etmemi söyledi. Bu kişinin adını ve görevini bilmiyorum. Parayı teslim ettim."

- Sinan Burhan: Kimse peşinen suçlanmamalı ama iddialar çok ciddi

TV100'de ifade tutanaklarını yorumlayan Sinan Burhan "Böcek doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor bilmiyorum. Kimseyi peşinen suçlamamalıyız. Veli Ağbaba bu parayı aldı mı, Özgür Özel'in bilgisi var mı, ben bunları bilemem ancak Gökhan Böcek'in itirafları bu şekildedir ve bu iddiaların ciddi şekilde incelenmesi gerekiyor." dedi.

- Böcek'lerin tutukluluğuna devam edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, 4'üncü günde tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararında; tutuklu sanıklardan Fazlı Ateş'in tahliyesine, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, adli kontrol uygulanan sanıklarla ilgili kararın devamına hükmetti. Heyet; suçtan zarar gören Yusuf Y., Bülent Ç., Mete Y., Berkan G., Ali A., Mehmet Salih A., Taner A., Emin Kemal H., Mehmet Akif K., Hakan I., Ramazan K., Sezgin K., Demir D., Muvakkaf E., İbrahim T., Fikret B. ile tutuksuz sanık Serkan T. hakkında rüşvet suçunun oluşup oluşmadığının belirlenmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.

Böcek soruşturmasının arka planı:

Böcek ailesine yönelik soruşturma kapsamında baba Muhittin Böcek Antalya Başsavcılığı'nın yeni soruşturması nedeniyle ikinci kez tutuklanmış, Zuhal Böcek ise İstanbul merkezli ayrı bir dosya kapsamında tutuklanmıştı.

Bu ifade, Böcek ailesine yönelik soruşturmada gündeme gelen tek para iddiası değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzin istasyonuna uğradığını ve orada Özgür Özel'e adaylığı konusunda para verdiği iddiasının dosyada yer aldığını, söz konusu buluşmanın baz istasyonu kayıtlarıyla da sabit olduğunu açıklamıştı. Soruşturmada öne çıkan iddialara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için Özgür Özel'e 12 milyon euro ödeme yaptı. Öte yandan Gökhan Böcek'in Fettah Tamince'den aldığı 20 milyon doları Ekrem İmamoğlu'nun ekibine teslim ettiği de iddialar arasında yer aldı. Özgür Özel ise bu iddiaları kesinlikle reddederek Adalet Bakanı Gürlek'in Muhittin Böcek'e itirafçı olması için yargı yoluyla baskı ve şantaj uyguladığını ileri sürdü.