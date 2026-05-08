Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muhittin Böcek ile Gökhan Böcek'in tutukluluğuna devam kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 16:25, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 16:24
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasının dördüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş salonda yer aldı.

Tutuksuz sanık eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Muhittin Böcek, ara mütalaaya karşı savunmasında, duruşmaların başından bugüne kadar suçlamalara yönelik müşteki, sanık ve tanık ifadelerini dikkatle dinlediğini, dosyadaki ifadelerin hepsini okuduğunu belirtti.

Müştekilerin hiçbirinin, kendi taraflarına tehdit, zorlama yönünde, "Vermez ise şöyle olur, böyle olur." şeklinde bir beyanda bulunmadığını ifade eden Böcek, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bu müştekilerin hiçbiri zorla bir şey talepte bulunduğum yönünde bir imada bulunmadı. İddialarla ilgili hiçbiri o anda ve sonrasında benimle bir görüşme yaptıklarını ortaya koymamış, benim adımı dahi anmamışken, sonrasında ise sanıklar ve müştekiler 'Tutuklanınca çıkamam, hapiste yatarım.' ve tutuklanmamak için hakkımda isnatta bulunmuşlar. Bu tutumları ve verdikleri cevapları kendileriyle çelişmektedir. Suçlamaların hiçbirinin oluşmadığı gün gibi ortadır. Düzenli olarak hep mal beyanımı verdim. 107 dönüm babamdan kalan yerlerdir, 58 daire var bir yerde, başka bir yerde 36 dairem var, bu iddialar şahsımı üzmüştür. Birçok yardımda bulundum, yaptırdığım okullar var, Antalya'da birinci sırada hayırseverim. Bu gelinen süreçle ilgili kaynağı belirsiz itibar suikastına uğruyorum ve çok üzülüyorum. 6 dönem bana oy veren insanlara saygısızlık yapanlar var."

Dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen, kendisinde ve avukatlarında olmayan bilgilerle her türlü karalamaya maruz kaldıklarını öne süren Böcek, adli makamlara ve mahkemeye güvenerek telefon şifresini verdiğini, özel hayatına ilişkin konuların ortaya atılmasının kendisini üzdüğünü söyledi.

Antalya'da birçok vatandaşın kendisine oy verdiğini dile getiren Böcek, "6 dönem başkanlığım boyunca herkesin başkanı oldum. Ben Antalya'da tarih yazmışım, benim sloganım 'herkesin belediye başkanı', bana ülkücüler, Yörükler, doğulu ve batılı vatandaşlarım oy verdi. 6 dönem başkanlığım boyunca kamuyu zarara uğratmadım." ifadelerini kullandı.

Böcek, mahkeme dosyasına giren sağlık raporu sonucunu kabul etmediğini, "Cezaevinde hayatını idame ettirebilir." kararının kendisini üzdüğünü kaydetti.

Görev yaptığı 32 yıl boyunca bir kere bile sağlık raporu almadığını ileri süren Böcek, "Beni bütün vatandaşlarım bilir, Allah büyük. Ben iyiysem neden cezaevine girdiğimde 12 olan ilaç sayısı cezaevinde 22'ye çıktı? İlaçların 15'i kronik hastalıklar için verilmektedir, diğerleri mide ilaçlarım. Ben ağır uyku apnesiyim, bu hastalık basit bir hastalıkmış gibi görülmesin. Uyku apnesine dair kullanmam gereken ekipmanlar cezaevi koşullarında yetersiz kalmaktadır, uyku apnesi anlık kalp krizi ve ani ölümlere yol açmaktadır." dedi.

Gelinen aşamada 10 aydır tutuklu olduğunu, sanık, müşteki ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirten Böcek, delil karartma şüphesinin bulunmadığını söyleyerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Fazlı Ateş, savcının mütalaasına katıldığını ifade ederek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Gökhan Böcek ise avukatının esasa ilişkin savunmaları yapacağını kaydederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, açıkladığı ara kararında, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in, "delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi" gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Fazlı Ateş'in ise kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, suçtan zarar gören Y.Y, B.Ç, M.Y, B.G, A.A, M.S.A, T.A, E.K.H, M.A.K, H.I, R.K, S.K, D.D, M.E, İ.T, F.B. ve sanık S.T. hakkında rüşvet suçunun oluşup oluşmadığı yönünden gereğinin takdir ve ifası için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.

- Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep ediliyor.

