Beylikdüzü'nde bakımevi vahşeti: Kurum müdürü dahil 4 gözaltı

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi, son günlerde sosyal medyaya yansıyan dehşet verici görüntülerle gündeme geldi. Kurumun güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, bir görevlinin yaşlı bir hastayı sertçe iterek yere düşürdüğü ve ardından darbetmeye devam ettiği görüldü. Başına aldığı darbeyle yaralanan hastanın yanı sıra, bir başka personelin tekerlekli sandalyedeki hastanın yüzüne tükürdüğü anlar cep telefonu kameralarıyla belgelendi.

4 Kişi Gözaltına Alındı: Kurum Müdürü de Listede

Görüntülerin infial yaratması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında kurum müdürü, hastaları darbeden iki çalışan ve şiddet anlarını kayda alan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adli sürecin titizlikle takip edildiği bildirildi.

Bakanlıktan "Sıfır Tolerans" Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili ivedilikle teftiş başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları yakından takip edilmektedir." Şiddet mağduru hastanın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Mağdur Ailelerin Kan Donduran İddiaları: "Tırnaklarını Çekmişler"

Olayın ardından geçmişe dönük şikayetler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl babası Selahattin Avcı'yı aynı kuruma emanet eden Gülistan Avcı, yaşadıkları kabusu şu sözlerle anlattı: "Babamı ziyarete gittiğimizde vücudunda ağır darbe izleri gördük. Şehir hastanesine götürdüğümüzde yüzde 100 darp raporu verildi. Babamın tırnağını işkenceyle çekmişler. Vücudunda kendi elleriyle diktikleri yaralar bulduk. Sadece babam da değil, diğer hastaların vücutlarında da köpek ısırığına benzer yaralar ve uyuz vakaları vardı."

Eski Görüntüler Hijyen Faciasını Kanıtladı

Kurumla ilgili ortaya çıkan yaklaşık 3 yıllık görüntüler ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde hastalara verilen yemeklerin yerlere döküldüğü, yatak çarşaflarının kir içerisinde olduğu ve genel hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Mağdur aileler, devletin bu konuda en ağır yaptırımları uygulamasını beklediklerini ifade ederek hukuk mücadelesi başlattı.