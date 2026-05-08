İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var

Bitlis'teki Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi'ne katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıktaki insan gücünün Covid ve deprem süreçlerinde rüştünü ispatladığını söyledi. Bakan Memişoğlu, gençlere "işini iyi yapan herkese bu ülkede iş var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 16:54, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 16:55
Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi'ne katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük şansının iyi yetişmiş ve adanmış insan gücü olduğunu vurguladı. Bu beşeri sermayenin gücünün pandemi ve deprem felaketlerinde açıkça görüldüğünü belirten Memişoğlu, sağlık camiasının dünyada söz sahibi olması için daha çok çalışması gerektiğini ifade etti.

Gençlere "İdealizm" ve "Hoş Seda" Tavsiyesi

Konuşmasında üniversite öğrencilerine geniş yer ayıran Bakan Memişoğlu, tarihten örnekler vererek idealizmin önemine dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmed'in 21 yaşında İstanbul'u fethetmesini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 38 yaşında Samsun'a çıkışını hatırlatan Memişoğlu, "Makamdan ve sıfattan çok, arkanızda nasıl bir 'hoş seda' bırakacağınızı düşünün. İdealizminizi, adanmışlığınızı ve insan sevgisini kaybetmeyin" dedi.

"İşini İyi Yapan Herkese Bu Ülkede İş Var"

Gelecek kaygısı taşıyan gençlere seslenen Memişoğlu, nitelikli insan gücünün önemine vurgu yaparak, "Eğer işinizi en iyi şekilde yapıyorsanız, bilginiz varsa bu ülkede her türlü işiniz hazır. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu idealist insanların söz sahibi olacağı bir dünya düzeni için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültelerinde Kalite ve İş Birliği Mesajı

Türkiye genelindeki tıp fakültelerinin durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, sadece "tabela" olarak kurulan fakülteler yerine, kaliteli öğretim üyesi kadrosuna ve altyapıya sahip kurumlarla iş birliği (afiliasyon) yapacaklarını söyledi. Eğitimin niteliğini artırmak için her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Bakan, Bitlis'teki tıp fakültesi gelişimi için de tam destek sözü verdi.

Sosyal Medya ve "İyilik Medeniyeti" Düsturu

Sosyal medyadaki eleştiri kültürüne ve dezenformasyona değinen Memişoğlu, gençlerden her bilginin gerçeğini araştırmalarını istedi. "Kötülüğü kötülükle değil, iyilikle yeneceğiz" diyen Bakan, sağlıkçıların iyilik medeniyetinin temsilcileri olduğunu hatırlatarak; bağımlılıktan uzak, hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmenin önemine dikkat çekti.

Bitlis'te Sağlık Yatırımları Üç Katına Çıktı

Sağlık sistemindeki gelişmeleri rakamlarla paylaşan Memişoğlu, Bitlis özelinde büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Geçmişte 365 olan hasta yatağı sayısının bugün 1065'e ulaştığını belirten Bakan, vatandaşların sağlık hizmetine erişiminin en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

Program sonunda Bakan Memişoğlu, Bitlisli iş adamı Ahmet Eren'e eğitime ve sağlığa katkılarından dolayı plaket takdim etti. Bakan, kentteki belediye ve hastane ziyaretlerinin ardından Bitlis'ten ayrıldı.

