Yatırımcı Nisan ayında borsada güldü, altın ve dövizdekKaybetti
Yatırımcı Nisan ayında borsada güldü, altın ve dövizdekKaybetti
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında "etkin pişmanlık"tan yararlanan Gökhan Böcek'in ifadesi şok etkisi yarattı. Cezaevinde CHP'li vekillerin baskısına maruz kaldığını iddia eden Böcek, "Susmam için geldiler ama kararımı değiştirmedim" diyerek tahliyesini talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 20:41, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 20:55
Yazdır
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Operasyonlar kapsamından en dikkat çeken detaylardan birisini Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar oluşturuyor.

"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı.

Böcek'in verdiği ifadenin sonunda, "Ben bu beyanım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi istiyorum. Ekleyecek başkaca bir hususum yoktur." dediği belirlendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Süreç bu şekilde devam ederken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Gökhan Böcek'in ifadesi ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE GÖRÜŞTÜLER

İfadesinde sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Böcek, İfadesini geri geçmesi için CHP'li vekillerden baskı gördüğünü söyledi.

Böcek, bu görüşmeleri kabul etmediğini ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı'nın cezaevinde kendisiyle görüştüğünü belirtti.

"CHP'Lİ VEKİLLER SUSMAM İÇİN CEZAEVİNE GELDİ"

Böcek, "Benim Cumhuriyet Başsavcılığınıza etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vereceğimin basında yer alması üzerine partili kişiler ve milletvekilleri benimle cezaevinde görüşmek istedi. Bu görüşmeleri kabul etmedim. Ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı benimle cezaevinde görüşmeye geldi ve görüştüm. Bu görüşmede bana '8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz' şeklinde ifadelerde bulundu. Ancak ben baskılara rağmen kararımı değiştirmedim." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı bir canlı yayında Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını açıklamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber