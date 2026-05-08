Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Operasyonlar kapsamından en dikkat çeken detaylardan birisini Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar oluşturuyor.

"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı.

Böcek'in verdiği ifadenin sonunda, "Ben bu beyanım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi istiyorum. Ekleyecek başkaca bir hususum yoktur." dediği belirlendi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Süreç bu şekilde devam ederken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Gökhan Böcek'in ifadesi ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE GÖRÜŞTÜLER



İfadesinde sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Böcek, İfadesini geri geçmesi için CHP'li vekillerden baskı gördüğünü söyledi.

Böcek, bu görüşmeleri kabul etmediğini ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı'nın cezaevinde kendisiyle görüştüğünü belirtti.

"CHP'Lİ VEKİLLER SUSMAM İÇİN CEZAEVİNE GELDİ"



Böcek, "Benim Cumhuriyet Başsavcılığınıza etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vereceğimin basında yer alması üzerine partili kişiler ve milletvekilleri benimle cezaevinde görüşmek istedi. Bu görüşmeleri kabul etmedim. Ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı benimle cezaevinde görüşmeye geldi ve görüştüm. Bu görüşmede bana '8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz' şeklinde ifadelerde bulundu. Ancak ben baskılara rağmen kararımı değiştirmedim." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU



Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı bir canlı yayında Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını açıklamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum."