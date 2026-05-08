Yatırımcı Nisan ayında borsada güldü, altın ve dövizdekKaybetti
Bakan Çiftçi: Semalarımızı kendi evlatlarımızın teknolojisiyle koruyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA EXPO 2026 Fuarı'na ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı tarihi seviyeye vurgu yaptı. Çiftçi, güvenlikten afet yönetimine kadar birçok alanda yürütülen yerli çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 19:40, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 20:21
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki gelişimini "gurur verici bir tablo" olarak tanımladı.

Ecdat Vizyonundan Milli Teknoloji Hamlesine

Türkiye'nin teknolojik atılımlarını tarihi bir perspektifle ele alan Bakan Çiftçi, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın stratejik vizyonu, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin cesareti ve Lagari Hasan Çelebi'nin ilim ufku; bugün yerli İHA ve SİHA'larımızda milletimizin azmiyle yeniden yükselmektedir" ifadelerini kullandı. Milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin, Türk milletinin geçmişinden aldığı güçle geleceği inşa ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Stantlarına Yakın Takip

SAHA 2026 kapsamında İçişleri Bakanlığı'na ayrılan stantları da inceleyen Bakan Çiftçi, fuarda sergilenen projelerin kapsamına dair şu bilgileri verdi: "Güvenlikten afet yönetimine, sınır güvenliğinden haberleşme teknolojilerine kadar birçok alanda yürütülen yerli ve milli çalışmaları yakından inceledik. Artık semalarını, sınırlarını ve milletimizin huzurunu kendi evlatlarının geliştirdiği teknolojilerle muhafaza eden güçlü bir Türkiye var."

Türkiye Yüzyılı ve Tam Bağımsızlık Hedefi

Bakan Çiftçi, açıklamasını Türkiye'nin gelecek vizyonuna dair kararlılık mesajıyla tamamladı. Milletin huzuru ve devletin bekası için yerli teknoloji hamlesinin daha da ileriye taşınacağını belirten Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu savunmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

