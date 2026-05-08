Sarıyer'de 74 yaşındaki kişiyi sopayla darbeden şüpheli yakalandı
Sarıyer'de, 74 yaşındaki kişiyi sopayla darbettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 21:23, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 21:30
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin yaşlı bir kişiyi sopayla darbettiğine yönelik sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, H.A'nın (37) T.K'yı (74) Maden Mahallesi'nde darbettiğini belirledi.
Polis ekipleri, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Kavganın arazi anlaşmazlığı kaynaklı husumet nedeniyle çıktığı tespit edildi.