Trump: Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes ilan edilecek

Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup ettiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında üç günlük bir ateşkes ilan edileceğini belirtti.

Trump, saldırıların geçici süreliğine durdurulacağını ve taraflar arasında esir takası gerçekleştirileceğini belirterek, "Rusya-Ukrayna arasında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Rusya'da Zafer Günü çerçevesinde kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak Ukrayna da İkinci Dünya Savaşı'nda büyük rol oynadı. Bu ateşkes, bütün kinetik faaliyetlerin askıya alınmasını kapsayacak ve aynı zamanda iki ülke de biner kişilik esir takası gerçekleştirecek" dedi.

"Umuyorum ki bu çok durum savaşın sonunun başlangıcı olacaktır"

Trump, söz konusu ateşkes için daha önce çağrıda bulunduğunu belirterek, "Bu istek doğrudan benim tarafımdan gerçekleştirilmişti ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu kabul etmesinden minnettarım. Umuyorum ki bu çok durum uzun, ölümcül ve sıkı bir savaşın sonunun başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, savaşı sonlandırmaya yönelik çabaların sürdüğünün altını çizerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olan bu büyük çatışmanın sonlandırılmasına yönelik müzakereler devam ediyor ve gün geçtikçe bu hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.

Rusya, 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etmişti

Rusya, Zafer Günü nedeniyle halihazırda Ukrayna ile ateşkes ilan etmişti. 5 Mayıs 2026 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da 2 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararı uyarınca, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin kutlanması şerefine 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde ateşkes ilan edilmiştir. Ukrayna tarafının da buna uymasını bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.