SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı

Antalya yerel medya sitelerinde yer alan habere göre, SGK Antalya İl Müdürlüğü'nün gündemine düşen rüşvet iddiaları, yabancı uyruklu bir iş insanının resmi başvurusuyla gün yüzüne çıktı. İddialara göre yaklaşık 100 milyon TL icra borcu bulunan söz konusu iş insanından, bu borcun silinmesi karşılığında 200 bin euro talep edildi. Parayı ödemeyi reddeden iş insanı durumu hem SGK Antalya İl Müdürlüğü'ne hem de yetkili mercilere bildirdi.

- İl Müdürü Mehmet Tanrıöver SGK'dan müfettiş istedi

Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, süreci bizzat kayıt altına alarak resmi tutanak tuttu ve olayın tüm yönleriyle soruşturulması amacıyla SGK Teftiş Kurulu'ndan müfettiş talep etti. Talebin ardından Ankara'dan Antalya'ya gelen müfettişler, kurum içinde inceleme ve belge toplama çalışmalarına başladı.

İddia edilen para talebinin bazı aracılar üzerinden iletildiği öne sürülürken, rüşveti istediği ileri sürülen isimler arasında bir AK Parti milletvekilinin danışmanının kardeşinin de yer aldığı gündeme geldi. Müfettişlerin özellikle yabancı uyruklu iş insanlarına ait dosyalar ile kurum içi evrak süreçleri üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

- İl Müdürü Tanrıöver soruşturma bitmeden görevden uzaklaştırıldı

Olayın en tartışmalı boyutu ise İl Müdürü Tanrıöver'in görevden uzaklaştırılma zamanlaması oldu. Tanrıöver'in süreci kendisinin tespit edip kayıt altına almasına ve SGK'ya bildirmesine rağmen hazırlanan soruşturma raporu Ankara'ya sunulmadan görevden uzaklaştırılması kamuoyunda dikkat çekici bulundu.

Tanrıöver'in görevine vekaleten İl Müdür Yardımcısı Aykan Yıldız atanırken, gözler SGK Başkanlığı ve ilgili adli makamların açıklamalarına çevrildi.

- Antalya'da 2025 yılında da büyük bir rüşvet operasyonu olmuştu

Bu gelişme, Antalya'da daha önce yaşanan benzer bir skandalı da yeniden hatırlattı. 2025 yılında iki özel tıp merkezinden 90 bin euro rüşvet aldıkları iddiasıyla eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. tutuklanmıştı.

Söz konusu davada müfettişlerin, denetim listelerinde yer almayan ancak eski il müdürünün danışmanlık hizmeti verdiği tıp merkezlerine yöneldiği ve işverenleri 45-50 milyon TL idari para cezası, teşvik iptali ile kapatma tehdidiyle baskı altına aldığı ileri sürülmüştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine gizli kamera kurulması neticesinde eski il müdürü Selim E., bir hastanenin sahibinden poşet içinde 90 bin avro teslim alırken suçüstü yakalandı. Üç sanık, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde "rüşvet almaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklandı.