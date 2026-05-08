Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor

Emniyet teşkilatında personelin özlük hakları ve çalışma koşullarında yeni bir dönem başlıyor. AHaber'de Gazeteci Banu El'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; çalışma saatlerinden fazla mesai ücretlerine, İstanbul'daki hayat pahalılığıyla mücadeleden lojman alımlarına kadar pek çok kritik konuda müjdeler verdi.

İstanbul'daki Polislere "Lojman" Önceliği

İstanbul'da görev yapan polislerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Bakan Çiftçi, bakanlık bütçesinin bu yılki önceliğini personelin barınma ihtiyacına ayırdıklarını belirtti. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da hayat şartlarının zor olduğunu, lojman sayısının yetersizliğini biliyoruz. Bu sene 'araç almayalım, mümkün mertebe lojman alalım' kararı aldık. Özellikle tek maaşlı, çocuk okutan ve geçim sıkıntısı çeken polis memurlarımıza lojman sağlayarak onları rahatlatmak istiyoruz."

2027 yılı itibariyle polislere fazla mesai ücreti vereceğiz

Bakan Çiftçi, emniyet mensuplarının en büyük taleplerinden biri olan çalışma saatleri düzenlemesiyle ilgili de somut bir takvim paylaştı. 12/36 çalışma sistemini hayata geçirerek polislerin üzerindeki iş yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan, 2027 yılı itibarıyla fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için de Maliye Bakanlığı ile el sıkıştıklarını duyurdu.

Kadro Güçleniyor: 10 Bin Yeni Polis Göreve Başlıyor

Yeni sisteme geçişin personel sayısıyla destekleneceğini ifade eden Bakan Çiftçi, Mayıs ayında 10 bin yeni polisin göreve başlayacağını ve bekçilerin de tam kapasiteyle sisteme dahil edilmesiyle sahadaki operasyonel gücün daha sağlıklı bir çalışma düzenine kavuşacağını kaydetti.