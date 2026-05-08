Bakan Çiftçi: Hafızlığı unutmamak için her sabah 45 dakika çalışıyorum

Göreve geldiği günden bu yana sahada ve dijital dünyada suçla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen Mustafa Çiftçi, kişisel yaşamındaki disipliniyle de dikkat çekiyor. Gazeteci Banu El ile gerçekleştirdiği sohbette, günün ilk ışıklarında uyguladığı rutini paylaşan Bakan Çiftçi, başarısının temelinde düzenli çalışma alışkanlığının yattığını vurguladı.

"Hafızlığımı Unutmamak İçin Her Sabah Çalışıyorum"

Siyasetin ve bürokrasinin yoğun gündeminden sıyrılıp güne manevi bir odaklanmayla başladığını belirten Bakan Çiftçi, "Hafızlığı unutmamak için her sabah mutlaka 45 dakika çalışıyorum. Bu benim hem zihnimi diri tutmamı sağlıyor hem de güne daha odaklı başlamama yardımcı oluyor" dedi.

Mesleki Başarıda Kişisel Disiplinin Rolü

Sadece güvenlik politikalarıyla değil, yaşam tarzıyla da personeline örnek olmayı hedefleyen Mustafa Çiftçi, sabahın erken saatlerinde başladığı bu rutinin, gün boyu süren zorlu karar alma süreçlerinde kendisine sabır ve metanet kattığını belirtti. Çiftçi'nin bu "erken kalkan yol alır" felsefesi, emniyet teşkilatındaki 12/36 sistemi gibi yapısal değişikliklerin arkasındaki "süreklilik" vizyonunu da destekler nitelikte.