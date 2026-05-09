Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darbeden anne gözaltına alındı

SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
SGK: Doğum sonrası destek süresi artırıldı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Bakan Kurum: İklim krizi artık günlük hayatın merkezinde
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Çağın yeni tehlikesi 'dijital obezite'
Çağın yeni tehlikesi 'dijital obezite'
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darbeden anne gözaltına alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddia edilen bir anne, olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 19:37, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 19:39
Yazdır
Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darbeden anne gözaltına alındı

Adana'da çocuğunu darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen anne gözaltına alındı.

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bir annenin caddede 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri anneyi gözaltına aldı.

Annenin çocuğunu darbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre anne, geride ablasıyla kalan çocuğu yanına gelerek darbediyor.
Öte yandan, kadının eşinden boşandığı ve çocuğun velayetinin annede olduğu belirtildi. Çocuk, babasına teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber