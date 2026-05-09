'4 Eylül Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde'

Yağışlı geçen kış mevsimi, eriyen kar suları ve bahar yağışları, Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na adeta can suyu oldu.

SU SEVİYESİ YÜZDE 52 OLDU

Önceki yıllarda kritik seviyeleri gören 4 Eylül Barajı'nda, 7 Mayıs 2025'te yüzde 9,61 olarak ölçülen su seviyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 52 olarak kaydedildi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, bu sene şehrin çok bereketli, yağışın bol olduğu bir kış dönemi geçirdiğini söyledi. Baraj gölünde 2022 yılında ciddi kuraklık yaşandığını anımsatan Uzun, bu süreçte bazı dönemlerde su kesintilerinin olduğunu hatırlattı.

"BARAJIN NEREDEYSE YÜZDE 99'U BOŞTU"

Uzun, kuraklığın devam etmesi sonucu 1 Nisan 2024'te barajdaki aktif doluluk oranının yüzde 1,31'e kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Yani barajın neredeyse yüzde 99'u boştu. Hem bu sene yağışın bol olması hem kayıp-kaçakla yapmış olduğumuz mücadeleler baraj seviyemizin hızla yükselmesini sağladı." dedi.

Barajdaki doluluğun artmasının sevindirici olduğunu aktaran Uzun, "Belki hemşehrilerimiz 'bu kadar kar yağdı baraj neden dolmadı' diyecekler. Kar yağışlarının ve yağmurların çok büyük etkisinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Kuruyan barajın yani 4 Eylül Barajı'nın kendisini toparlaması kolay olmadı." diye konuştu.

"HAZİRANDA YÜZDE 60 SEVİYESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Barajdaki debiyi günlük takip ettiğini dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Barajda doluluk oranı yüzde 20 seviyesine geldi ve yavaşlama gerçekleşti. Daha sonra bir gerçekle karşılaştık, barajımız kuruyunca toprakta ciddi çatlaklar oluştu. Toprak yani barajın zemini suya doyduktan sonra su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Şu an yüzde 52 seviyesinde, yağışlar devam ederse haziranda yüzde 60 seviyesini öngörüyoruz. Pusat-Özen Barajı yüzde 95 seviyesini geçmiş durumda. Bu sene gerçekten çok bereketli bir yıl oldu. Bu bereket sadece Sivas için olmadı, Kızılırmak'tan beslenen Yamula Barajı, Hirfanlı Barajı, Kırşehir, Kırıkkale ve Ankara'daki barajlarda su seviyesinin arttığını görüyoruz. Bu bereket Sivas'a yağdı ama Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Samsun'a kadar aslında birçok şehirdeki barajlar da bu nimetten ve bereketten faydalandı."

"BARAJDA KAÇAK VE DELİK YOK"

Uzun, 4 Eylül Barajı'nda delik ya da su kaybı olduğuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Eğer barajda delik olmuş olsaydı su seviyesi yüzde 52'ye gelmezdi. Şu an barajda son 10 yılın en yüksek seviyesini görüyoruz. Barajda kaçak yok, barajda delik yok. Sadece suyun doğru yönetimiyle ilgili doğru hamleler yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suyun doğru yönetimi konusunda kayıp ve kaçakla mücadeleye büyük önem verdiklerini dile getiren Uzun, vatandaşları da tasarruf yapmaya davet ederek, "Bu sene Rabbim büyük bir bereket verdi, önümüzdeki senelerde kuraklık olabilir. Suyu tüm hemşehrilerimizle doğru yönetmemiz çok değerli ve kıymetli." dedi.