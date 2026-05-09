Motorine indirim geldi, tabela değişti
Gece yarısı itibarıyla motorin grubunda yapılan büyük indirimin ardından, büyükşehirlerde litre fiyatları yeniden şekillendi. 9 Mayıs itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte 9 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
9 Mayıs Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere Motorin litre fiyatına 5,52 TL'lik bir indirim yapıldı. Motorine 7,17 TL'lik indirimin önemli bir kısmının Eşel Mobil Sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına 1,79 TL'lik kısmının yansıması bekleniyordu ancak daha büyük bir indirim pompa fiyatlarına yansıdı.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 9 MAYIS 2026
5,52 TL'lik indirim sonrası İstanbul'da Motorin litre fiyatı 66,25-66,11 TL seviyesine geriledi. Ankara'da 67,38 TL, İzmir'de ise 67,65 TL seviyesine geriledi.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33.69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.
Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.