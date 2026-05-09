Motorine indirim geldi, tabela değişti

9 Mayıs Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere Motorin litre fiyatına 5,52 TL'lik bir indirim yapıldı. Motorine 7,17 TL'lik indirimin önemli bir kısmının Eşel Mobil Sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına 1,79 TL'lik kısmının yansıması bekleniyordu ancak daha büyük bir indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 9 MAYIS 2026

5,52 TL'lik indirim sonrası İstanbul'da Motorin litre fiyatı 66,25-66,11 TL seviyesine geriledi. Ankara'da 67,38 TL, İzmir'de ise 67,65 TL seviyesine geriledi.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65.06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.