Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Ankara'da üst düzey düğün: Neredeyse tüm Bakanlar katıldı

Ankara ATO Congresium'da düzenlenen düğünde, eski RTÜK Başkanı ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in kızı Zeynep Melike Şahin, Berat Kuçat ile dünya evine girdi. Düğünde Kabine ve AK Parti'den çok sayıda katılım oldu.

Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 00:39, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 00:40
Türk Telekom CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebubekir Şahin, kızını evlendirdi. Zeynep Melike Şahin ve Berat Kuçat çifti, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmazken AK Parti'den ve Bakanlardan birçok isim katıldı.


Siyaset, teknoloji ve iş dünyasını bir araya getiren düğün merasimi, başkentin seçkin davetli topluluğuna ev sahipliği yaptı. Nikah töreninde genç çiftin heyecanı gözlerinden okunurken, eski RTÜK Başkanı ve güncel Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile eşi davetlileri kapıda karşılayarak tebrikleri kabul etti.


Ankara'da gerçekleşen törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, TBMM Önceki Dönem Başkanları Cemil Çiçek ve Binali Yıldırım, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile milletvekilleri ve siyaset camiasının temsilcileri katıldı.

