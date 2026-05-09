Motorine indirim geldi, tabela değişti
Skandal ebevenylik testine hukuk darbesi: Bebeği elinden alınan anne kazandı

Henüz iki saatlik bebeği "yeterince medeni olmadığı" gerekçesiyle elinden alınan Grönlandlı annenin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Danimarka Yüksek Mahkemesi, BM'nin de "etnik ayrımcılık" olarak gördüğü skandal ebeveynlik testlerinin yasa dışı ve insan haklarına aykırı olduğuna hükmederek tarihi bir emsal karar verdi.

Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 09:43, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 09:44
Danimarka'da yaşayan Grönlandlı Keira Alexandra Kronvold, henüz iki saatlik olan bebeğinin zorla elinden alınarak koruyucu aileye verilmesine karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Batı Yüksek Mahkemesi, 2024 yılında uygulanan ve yerli halkların kültürel yapısına uygun olmadığı için büyük tepki çeken psikometrik testlerin güncelliğini yitirdiğini belirterek, küçük Zammi'nin annesinden koparılmasının temel insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme heyeti, bu uygulamanın Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yerli halklara ilişkin sözleşmesine aykırı olduğunu tescilledi.

Emsal karar olabilir

Bu karar, bebeğin hemen annesine iade edileceği anlamına gelmese de Danimarka hukuk sisteminde Grönlandlı azınlıklar için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Uzmanlar, yüksek mahkemenin bu hükmünün 1996 yılına kadar uzanan benzer vakalar için emsal teşkil edebileceğini ve çocukları ellerinden alınan diğer ebeveynlerin de kararları iptal ettirme şansı yakaladığını vurguluyor.

Ayrıca bu hukuki zaferin, çocukken ailelerinden koparılan Grönlandlı yetişkinlerin devletten tazminat veya resmi özür talep etmelerinin önünü açabileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'in de yakından takip ettiği olayda, Danimarka hükümeti üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. BM raporları, Kronvold'a ve diğer Grönlandlı ailelere yönelik bu tutumun etnik ayrımcılık boyutuna ulaşmış olabileceği konusunda ciddi uyarılar içeriyor.

Grönland toplumu içinde büyük bir sevinçle karşılanan karar sonrası açıklama yapan anne Kronvold, mücadelesinin sadece kendi çocuğu için değil, Danimarka'da benzer haksızlıklara uğrayan tüm halkı için devam edeceğini belirterek yasaların tamamen değişmesi gerektiğini ifade etti.

