Özgür Özel: Burcu Köksal'a 'Gerekirse kocanı boşa bunu yapma' dedim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel'in Sözcü TV'deki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burcu Köksal'a ulaşamadım"

Burcu Köksal'dan AK Parti'ye geçeceğini kendisinden duymadık. Ankara'ya gelmiş, belediye başkanlarımızı ziyaret etmiş. O programı sırasında haberler çıktı. Arkadaşlar aramış, telefonu açılmamış. Ben de görüşemedim, ulaşamadım. Bir yalanlama gelmedi. Osman Gökçek ve AK Parti'nin bir önceki belediye başkanı 'ısrarla partimizin kapısında yalvarıyor; suç işliyor, hapse girmemek için' diye açıklamaları vardı. Kendisi 'Bana inanın, öyle bir şey yok' demişti.

"Ben kendisine 'Gerekirse boşa kocayı ama partine, kendine bunu yapma' dedim"

O günlerde AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Ben dedim ki 'Senin arkanda sonuna kadar dururuz. Ben kendisine gerekirse boşa kocayı ama partine, kendine bunu yapma varsa bir yanlışlığı hırsızlığı, parti senin arkanda durur' dedim. Sonra beni aradı ağladı, bağırdı, çağırdı ama örgüt içi meseleler... 'Şu bana şunu dedi, bu bana bunu dedi dedi.' Bir daha bir daha anlattım. 'Benim bir yere gideceğim yok' dedi. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor.