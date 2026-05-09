Mantar zehirlenmesi şüphesi: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Çorum'da doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlanan 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Altuntaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 16:06, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 16:07
Çorum'da 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş (32), dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine Altuntaş'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.
BEBEĞİYLE CAN VERDİ
Ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Altuntaş ile bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.