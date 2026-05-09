Ana sayfaHaberler Spor

Kayserispor'a PFDK'dan 1,1 milyon liralık ceza

Kayserispor, Kayserispor-Eyüpspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 1 milyon 110 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kulübe usulsüz seyirci alınması, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle ceza verilirken, bazı tribünlerdeki taraftarların elektronik bilet kartlarının da bloke edilmesine karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 16:01, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 16:03
Kayserispor Kulübü'ne, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında 3 Mayıs'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Eyüpspor maçında yaşanan olaylardan dolayı PFDK tarafından ceza verildi.

ÜÇ İHLALDEN 1,1 MİLYON TL CEZA

TFF tarafından yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübü'nün, 03.05.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Eyüpspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 480.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 330.000 TL pora cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3'üncü kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 300.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

PFDK, aynı müsabakada "taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Kuzey Alt tribün C-D-E, Doğu Alt tribün C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası da verdi.

