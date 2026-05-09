Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Pasifik Teknoloji yeni anlaşmalara imza attı

Savunma teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Pasifik Teknoloji, SAHA 2026'yı stratejik işbirlikleri, yeni nesil ürünler ve uluslararası büyüme hedeflerini güçlendiren anlaşmalarla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 13:11, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 13:09
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün sona erecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda, Pasifik Teknoloji, Özata Tersanesi ile denizcilik ve savunma sanayisi alanında stratejik iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma ile askeri, güvenlik ve sivil kullanım alanlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesi, deniz güvenliği ve kritik tesis koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ürünlerin ortaya konulması için ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Fuarda, Pasifik Teknolojinin savunma sanayisi şirketi TİTRA da farklı alanlarda önemli işbirliklerine imza attı. Zyrone Dynamics ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, büyük ölçekli dron platformlarına SAVX tarafından geliştirilen MERKÜT sistemlerinin entegre edilmesi ve çözüm ortaklığı modeli üzerinden ortak ürün geliştirme süreçlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Altaş Motor ve Ege Dinamik ile imzalanan mutabakat muhtıraları çerçevesinde de TİTRA ürünlerinde kullanılan motor sistemlerinin yerlileştirilmesine yönelik teknik işbirliği sağlanarak, kritik alt sistemlerde yerli üretim kapasitesinin artırılması yönünde adım atıldı.

Intecro Robotics ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, TİTRA'nın üretim altyapısının, robotik sistemler ve otomasyon teknolojileriyle güçlendirilmesi hedefleniyor. Söz konusu işbirliğiyle fabrikanın seri üretim kabiliyetini destekleyecek otomasyon altyapısının kurulması amaçlanıyor.

Yeni nesil sistemler ilk kez SAHA'da tanıtıldı

Pasifik Teknoloji, SAHA 2026 kapsamında yeni nesil ürünlerini de uluslararası kamuoyuyla buluşturdu.

Fuarda tanıtılan DELİ-S sürü sistemi, GNSS bağımsız görev yapabilen, tekil ve sürü konseptiyle çalışabilen yeni nesil dolanan kamikaze insansız hava aracı (İHA) sistemi olarak öne çıkarken, KORGAN-M V2 ise otomatik iniş, şarj ve yüksek otonomi kabiliyetine sahip "dron-in-a-box" çözümüyle dikkati çekti.

TİTRA tarafından geliştirilen ALPİN 2, DUMRUL, DELİ-2EO ile SAVX tarafından geliştirilen MERKÜT ve KORGAN platformları da fuarda sergilenen sistemler arasında yer aldı. Tamamı yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen sistemler, otonom görev kabiliyeti, elektronik harp ortamında çalışma yeteneği, sürü teknolojileri ve yüksek hassasiyetli taarruz gücüyle modern savaş sahasının ihtiyaçlarına cevap veren entegre çözümler sunuyor.

"Yüksek katma değerli çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, SAHA 2026'nın şirket açısından yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda küresel büyüme vizyonunun somut şekilde ortaya konduğu stratejik bir platform olduğunu belirtti.

Ferah, fuarda gerçekleştirilen işbirliği ve iyi niyet anlaşmalarının Pasifik Teknoloji'nin teknoloji geliştirme kabiliyetini güçlendirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pasifik Teknoloji olarak yalnızca ürün geliştiren değil, aynı zamanda kendi teknoloji ekosistemini oluşturan entegre bir yapı inşa ediyoruz. SAHA 2026 kapsamında imzaladığımız anlaşmalar yerlileşme, üretim kapasitesinin artırılması, yeni nesil platform geliştirme ve uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi açısından son derece önemli adımlar oldu. Savunma teknolojilerinde sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkeler için de yüksek katma değerli çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. 100 bin adet kamikaze İHA'yı kapsayan ilk ihracat için imzalanan çerçeve anlaşmasının ardından uluslararası pazarlardan talep potansiyeli arttı. Teknoloji transferi, ortak üretim modelleri ve deniz savunma teknolojileri alanındaki işbirlikleri, gelecek dönemde daha fazla öne çıkacak."

