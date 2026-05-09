Açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar uzatıldı
Bolu'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 65 bin lira ceza

Bolu'da araç girişine kapalı caddeye otomobilini park eden ehliyetsiz ve alkollü sürücü N.Ç., kendisini uyaran polis ve bekçilere tehditte bulundu. Yapılan kontrolde 1.58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 65 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında "görevli memura mukavemet" ve "tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 16:20, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 16:21
Bolu'da araç girişine yasak olan caddeye otomobilini park eden alkollü, ehliyetsiz sürücü N.Ç., kendisini uyaran polis ve bekçilere, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" dedi. Sürücüye 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, hakkında 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; N.Ç. yönetimindeki 14 AP 985 plakalı otomobil, araç girişine kapalı olan caddedeki otomatik bariyerlerin önüne park edildi. Devriye görevi yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, aracın acil durum geçişlerini engellediğini fark ederek sürücüyü uyardı.

'İSTEDİĞİM YERE BIRAKIRIM'

Aracın kaldırılmasını isteyen ekiplere tepki gösteren N.Ç., "İstediğim yere bırakırım" diyerek uyarılara aldırış etmedi. Tartışmanın büyümesi ile bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Öfkelenen N.Ç., kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere bağırarak, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" dedi.

CEZA KESİLDİ, İŞLEM BAŞLATILDI

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ç.'nin ehliyetsiz olduğu ve 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye toplam 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. N.Ç. hakkında, 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. N.Ç., ifadesi sonrası serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.

