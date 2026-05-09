'Kerem Galatasaray'dan silinmek isterdi gibi'

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, katıldığı programda "Galatasaray tarihinden bir futbolcuyu sil" sorusuna "Kerem Aktürkoğlu, bence Kerem de silinmek isterdi diye görüyorum" yanıtını verdi.

Sports Digitale'e konuk olan şarkıcı İğrek, sarı-kırmızılı ekip hakkında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray tarihinden bir futbolcuyu sil" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Bir futbolcuyu sileyim... Bence Kerem de silinmek isterdi diye görüyorum. Yani herhalde Kerem, geçmişte 'Galatasaray değil de başka bir takım olsun' derdi gibi geliyor. Kerem de öyle düşünürdü, o yüzden Kerem diyorum" ifadelerini kullandı.

"Aktürkoğlu'na kızgın mısın?" sorusunu ise "Konunun kişisel bir noktaya evrilmesini istemem; çünkü Galatasaray'a gerçekten çok katkı verdi. Kerem'in golleri sayesinde çok mutlu uyuduğum geceler olmuştur" ifadeleriyle yanıt verdi.