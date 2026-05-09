Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 22:03, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 22:05
Küme düşme tehlikesi yaşayan rakibine oldukça zorlanan Galatasaray, karşılaşmayı 4-2 kazandı ve 26. şampiyonluğunu kazandı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez kupaya uzandı.
GOLLER: 45+3 ve 62' Soner Dikmen, 56' Lemina, 66' Osimhen (pen), 88' Osimhen, 90+5' Kaan Ayhan
Antalyaspor, ilk yarıda Galatasaray ceza sahasında topla tek buluşmasında gol sevinci yaşadı