Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 07:41, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 07:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz İç Kesimleri İçin Kritik Uyarı

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim Normalleri Üzerinde Seyreden Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Durumu ve Yönü

Genellikle güneyli, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Önemli Tedbir Çağrısı

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

