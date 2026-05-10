İçişleri'nden Balıkesir Belediye Başkanı Akın'a soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024'te yapılan ihaleye ilişkin olarak soruşturma izni verdi.

İş Bitti Sözleşme Aylar Sonra İmzalandı

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; soruşturmada Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi, Milli Kuvvetler Caddesi'ne bir firma tarafından yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmaları kapsayan ihalenin 31 Aralık 2024'te, yani iş bittikten 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin de 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı.

AK Parti Meclis Üyesi Konuyu Bakanlığa Taşımıştı

2 milyon TL bedelle yapılan ihalede usulsüzlük olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin, konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşımıştı. Bakanlığın, konuyla ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi.