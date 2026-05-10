Vergi Paketi TBMM gündeminde: Taksitler uzuyor, muafiyetler genişliyor
Brent petrolde büyük düşüş: ABD-İran görüşmeleri fiyatları nasıl etkiledi?
Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi amacıyla belediyelerce hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2026) başvuruların alınmaya başladığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 14:53, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 14:52
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1'e yükseldiği Türkiye'de yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Bakanlıkça aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımının yanı sıra evde bakım ve gündüz bakım gibi koruyucu-önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca, yaşlılarımızın ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ile evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

- 10 yılda 164 bin kişiye ulaşıldı

2016'dan bu yana yürütülen YADES ile 65 yaş üstü bireylerin korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlandığını belirten Göktaş, yaşlı bireylerin böylece kendi yaşam alanlarından ayrılmadan gerekli hizmetlere ulaşabildiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık."

Belediyelerin, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla valiliklere başvurabildiğini vurgulayan Göktaş, onaylanan projelerin, belediyelerce uygulanacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.

Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 26 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini duyurdu.

