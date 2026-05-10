Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl sonra kendisine yumruk atan isimle helalleşti

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yumrukla saldıran kişiyle yedi yıl sonra bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O Saldırı nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç yıllar sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşarak görüşme talebinde bulundu.

ÖZÜR DİLENDİ, İKİLİ KUCAKLAŞTI

Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen buluşmada o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Karakoç, özür dileyerek helallik istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç'un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı.