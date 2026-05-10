Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Lahmacun endeksinde yükseliş nisanda hız kesti

Lahmacun Endeksi'ne göre nisan ayında Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 149,4 TL'ye yükseldi. Endeks aylık bazda yüzde 1,97 artarak TÜFE'nin altında kalırken, yıllık artış yüzde 25,45 oldu.

Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 21:44, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 21:46
Research İstanbul'un yayımladığı Susam Bülten verilerinde yer alan Lahmacun Endeksi'ne (LE) göre, nisan ayında Türkiye geneli ortalama lahmacun fiyatı 149,4 TL oldu ve LE yüzde 1,97 artarak hem yüzde 4,18 olan TÜFE'nin hem de yüzde 3,50 lokanta ve oteller bileşeninin altında kaldı.

Ekonomim.com'dan Şeyda Uyanık'ın haberine göre;

Nisan 2025'te 119,10 TL olan lahmacun fiyatı yıllık bazda yüzde 25,45 oranında arttı.

En çok Mersin'de attı

Ortalama lahmacun fiyatlarındaki aylık değişime bakıldığında, en yüksek oran martta yüzde 3,6 düşüş gösteren Mersin'de yüzde 6,8 artışla görüldü. Onu yüzde 6,1 ile Antep izledi. Ortalama fiyatların düştüğü tek il ise yüzde 1,1 ile Ordu'da oldu.

İstanbul'un "Lahmacun ısı haritası"

İstanbul'da ortalama lahmacun fiyatı 139 TL oldu. İlçe ortalamaları ise 79,2 TL ile Sultanbeyli ve 221 TL ile Adalar arasında gerçekleşti. Bu iki ilçede de geçen ay artış kaydedilmezken, Beşiktaş'ta ortalama lahmacun fiyatı yüzde 9,2 artarak 220 TL oldu.

Evde lahmacun maliyeti

WEB-TÜFE'nin nisan ayına ait alt kalemlerini kullanarak 175 gramlık standart bir lahmacun üzerinden "evdeki lahmacun" sepeti hesaplandığında, buradaki fiyat artışına en büyük katkı domatesten geldi.

Nisanda WEB-TÜFE'deki yüzde 57,50'lik artış, "evdeki lahmacun" hesabına 8,2 puan ekledi. Tüm kalemleri bir arada değerlendirildiğinde geçen aya ait ortalama "evdeki lahmacun"un maliyet artışı yüzde 10,28 olarak hesaplandı.

