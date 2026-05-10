Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Trump: Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 22:15, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 21:47
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, ABD'nin, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin soruya, "Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar" yanıtını verdi.

Trump, uranyumun bulunduğu yer için ise "Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız" ifadelerini kullandı.

İran'ın 'askeri olarak yenildiğini' öne süren Trump, "ABD'nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran'ın yeniden inşası 20 yıl sürecek ancak hedeflerimizi henüz tamamlamadık. Onların yenilgiye uğradığını söyledim, ama bu onların işinin bittiği anlamına gelmez. İki hafta daha girip her tekil hedefi vurabiliriz" diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı'na ihtiyaçları olmadığını kaydeden Trump, "Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık" dedi.

