SGK'ya borç taksiti 72 aya çıkarılacak
TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak Genel Kurul, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.
Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan teciltaksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak.
Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.
Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifinde teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alımsatımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.