THY uçağı teknik arıza nedeniyle tahliye edildi
THY'nin İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağı, piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi.
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 07:25, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 07:38
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağında piste inişin ardından dumanlar görüldü.
Kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda uçak tedbiren tahliye edildi.
Tahliyenin ardından teknik incelemeler başlatıldı. İlk incelemelerde uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğu duyuruldu.
Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.