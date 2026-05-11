Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 07:33, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 07:39
Kent merkezindeki Adliye Kavşağı'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
