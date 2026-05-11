Yüksek voltajda yeni rota şehir otomobilleri

Elektrikli otomobil sa-tışları özellikle Av-rupa'da son 2 yılda ciddi bir dalgalanma yaşadı. AB'nin neredeyse tamamın-da teşviklerin azaltılması ve diğer taraftan yüksek ener-ji maliyetleri, tüketicilerde "bekle-gör" döneminin baş-lamasına neden oldu. Fakat tablo, 2026 itibarıyla yeni-den şekillenmeye başladı. Orta Doğu'da yaşanan savaş-la birlikte artan maliyetler, elektrikli otomobillere yö-nelimi yeniden artırdı. Al-manya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi büyük pazarlarda devlet desteklerinin yeniden devreye alınması, üreticile-rin rotasını tekrar elektrikli modellere çevirdi. Bu geliş-meyle birlikte markalar da strateji değiştirmeye başladı. Markalar artık büyük ve pa-halı elektrikli SUV'lar yerine daha erişilebilir, kompakt ve şehir odaklı otomobillere yö-neliyor. Markaların yeni pla-nı artık sadece elektrikliye geçmek değil, bunu daha ge-niş kitlelere yayabilmek. Bu yüzden büyük elektrikli mo-deller yerine şehirli araçlar-da voltaj hızla artıyor.

Küçük elektrikli hatchback modeller

Hem Avrupalı hem de Türk tüketiciler, elektrikli araç-larla ilk etapta büyük model-ler üzerinden tanıştı. Bu dö-nemde SUV modeller dikkat çekerken, yüksek fiyatlar da öne çıktı. Ancak Avrupa'da-ki yeni teşvik sistemi, düşük tüketimli ve şe-hir içi kullanıma uygun araçları öne çıkarmaya baş-ladı. Böylece elektrikli pa-zar daha kompakt hale gel-meye başladı. En yeni küçük elektrikliler arasında Cup-ra Raval dikkat çekti. Hemen sonrasında Volkswagen, Po-lo'nun elektrikli modelini ta-nıttı. Onun ardından ise Opel, mevcut elektrikli Corsa mo-delinin GSE versiyonunu ta-nıttı. Tüm bu modellerin "hot hatch", yani sportif hatchba-ck seçenekleri de tek tek sa-haya çıkıyor.

Türkiye'de ÖTV avantajı öne çıkıyor

Avrupa'da başlayan bu dö-nüşümün Türkiye ayağı da oldukça önemli. Çünkü Tür-kiye pazarı uzun süredir B hatchback sınıfına ciddi ilgi gösteriyor. Bir dönem Volk-swagen Polo, Renault Clio ve Opel Corsa gibi modelle-rin domine ettiği şehir oto-mobili sınıfı, şimdi elektrikli versiyonlarla yeniden şekil-leniyor. Özellikle ÖTV avan-tajı, düşük kullanım mali-yetleri ve şehir içinde artan yakıt giderleri düşünüldü-ğünde küçük elektrikli oto-mobiller Türkiye'de ciddi bir potansiyel taşıyor. An-cak burada kritik konu fiyat olacak. Avrupa'da "erişilebi-lir elektrikli otomobil" ola-rak lanse edilen modellerin Türkiye'de vergi sistemi ne-deniyle hangi seviyede ko-numlanacağı büyük önem taşıyor. Bu yüzden markalar daha küçük bataryalı, daha hafif ve daha ekonomik mo-deller geliştirerek fiyatla-rı aşağı çekmeye çalışıyor. Avrupa'daki birçok sürücü artık otomobilini uzun yol aracı değil, şehir içi ulaşım çözümü olarak görüyor. Bu nedenle 700-800 kilometre-lik dev menziller yerine gün-lük kullanıma uygun, hızlı şarj destekli kompakt mo-deller öne çıkıyor.

Bildiğimiz Polo elektrikli Oluyor

Alman üretici Volkswagen de yılların klasik Polo modelinde voltajı yükseltti. 116, 135 ve 211 beygirlik güç seçenekleriyle model artık hem daha güçlü hem de daha agresif bir tasarıma sahip. Avrupa'da 25 bin euronun altındaki fiyat etiketiyle model, üretim kardeşi Raval'ın altında konumlanacak. Aracın menzilinin 450 kilometrenin üzerinde olduğu paylaşılırken, düşük bataryalı versiyon tam şarj ile 329 kilometre yol kat edecek. Bu şartlarda modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatının 2 milyon liranın altında olması bekleniyor.

Yüksek voltajda yeni rota şehir otomobilleri

281 beygirlik cep herkülü

Alman otomobil üreticisi Opel, performans odaklı GSE ailesinin ikinci üyesini tanıttı. Standart Corsa'nın dışına çıkan model, hot hatch ruhuna göz kırpıyor. 281 beygir güç ve 345 Nm tork üreten yeni Corsa GSE, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5.5 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. 54 kWh batarya paketine sahip olan aracın menzili yaklaşık 400 kilometre. Opel'in yeni elektrikli performans modeli, Alpine A290 ve Abarth 600e gibi rakiplerle mücadeleye hazırlanıyor.

440 kilometre menzilli Raval

Önümüzdeki dönemde Türkiye yollarında daha fazla küçük elektrikli hatchback görmeye başlayacağız. Avrupa merkezli markaların yeni şehir otomobilleri pazardaki ağırlığını artırıyor. Bunların ilki, son dönemde dikkat çeken Cupra Raval oldu. 4 metrelik boyutuyla dikkat çeken otomobil, Volkswagen Polo ile MEB+ platformunu, yani aynı üretim bandını paylaşıyor. Avrupa satış fiyatı 26 bin Euro olan aracın, 2027'nin ilk çeyreğinde pazara girdiğinde Türkiye fiyatı belli olacak. 37 ve 52 kWh olmak üzere iki batarya paketine sahip olacak Raval'ın menzili de 300-440 kilometre arasında değişiklik gösterecek. Aracın VZ donanımıyla sportif bir versiyonu da olacak.