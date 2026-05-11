Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 18:08, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 18:15
Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında başvurunun son günü olan 20 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.

Başvurular, 14 Mayıs-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında son gün saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla kırk eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Atama sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

