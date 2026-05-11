Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
Bakan Güler: TSK'nın disiplin anlayışı doğrudan milletimize aktarılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin şeffaf şekilde milletle buluşturulacağını belirterek, "Kahraman personelimizin zorlu eğitim süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan bağlılıkları kamuoyuna doğrudan yansıtılabilecek" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 19:04, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 19:06
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile birlikte Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla TRT Genç kanalı tarafından hazırlanan "Birlikteyiz" programının ön gösterimi için düzenlenen törene katıldı. Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen lansmana, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri ve programın sunucuları da iştirak etti. Programın ilk bölümünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin anlatıldığı TCG Çanakkale denizaltısındaki görevler ve eğitim süreçleri ekrana taşındı. Törende ayrıca Kara Harp Okulu Müzik Topluluğu tarafından Türk halk müziği konseri sunuldu.

"Ordu-millet fikrini merkeze alan bir proje"

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamuoyuyla kıymetli bir projeyi paylaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. "Birlikteyiz" programının ordu-millet fikrini merkeze aldığını belirten Sobacı, program kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinde verilen zorlu eğitimlerin, görevlerin, imkan ve kabiliyetlerin ekranlara taşınacağını ifade etti.

"Program aracılığıyla kahraman personelimizin zorlu eğitim süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan sarsılmaz bağlılıkları kamuoyuna doğrudan yansıtılabilecektir

Bakan Güler ise konuşmasında, "Günümüzde güvenlik, sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler, birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda millet ile ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu artıran stratejik iletişim adımlarıdır. Şanlı ordumuzun yürüttüğü faaliyetlerin milletimizle doğru ve şeffaf bir şekilde buluşturulmasını sağlayacak olan 'Birlikteyiz' programı da bu kapsamda son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu program aracılığıyla kahraman personelimizin zorlu eğitim süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan sarsılmaz bağlılıkları kamuoyuna doğrudan yansıtılabilecektir. Böylece büyük bir özveriyle görev yapan Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azmi asil milletimiz tarafından daha da yakından anlaşılma imkanı bulacaktır. Bu program aynı zamanda genç nesillerimizin de Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daha yakından tanıyarak bu kutsal göreve olan ilgisinin artmasına ve milli bilinçlerinin güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik, doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekilleniyor"

Günümüzde güvenliğin yalnızca sahada verilen mücadeleyle değil, doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillendiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Böylesine özgün projeler, birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda millet ile ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu artıran stratejik iletişim adımlarıdır."

"Birlikteyiz" programının Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetlerin milletle doğru ve şeffaf şekilde buluşturulmasını sağlayacağını ifade eden Güler, program aracılığıyla kahraman personelin zorlu eğitim süreçleri, disiplin anlayışı ve görevlerine bağlılıklarının doğrudan kamuoyuna aktarılacağını kaydetti. Güler, "Böylece büyük bir özveriyle görev yapan Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azmi asil milletimiz tarafından daha da yakından anlaşılma imkanı bulacaktır" ifadelerini kullandı.

