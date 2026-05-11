Bakan Güler: TSK'nın disiplin anlayışı doğrudan milletimize aktarılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile birlikte Milli Savunma Bakanlığının katkılarıyla TRT Genç kanalı tarafından hazırlanan "Birlikteyiz" programının ön gösterimi için düzenlenen törene katıldı. Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen lansmana, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri ve programın sunucuları da iştirak etti. Programın ilk bölümünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin anlatıldığı TCG Çanakkale denizaltısındaki görevler ve eğitim süreçleri ekrana taşındı. Törende ayrıca Kara Harp Okulu Müzik Topluluğu tarafından Türk halk müziği konseri sunuldu.

"Ordu-millet fikrini merkeze alan bir proje"

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamuoyuyla kıymetli bir projeyi paylaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. "Birlikteyiz" programının ordu-millet fikrini merkeze aldığını belirten Sobacı, program kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinde verilen zorlu eğitimlerin, görevlerin, imkan ve kabiliyetlerin ekranlara taşınacağını ifade etti.

Bakan Güler ise konuşmasında, "Günümüzde güvenlik, sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler, birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda millet ile ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu artıran stratejik iletişim adımlarıdır. Şanlı ordumuzun yürüttüğü faaliyetlerin milletimizle doğru ve şeffaf bir şekilde buluşturulmasını sağlayacak olan 'Birlikteyiz' programı da bu kapsamda son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu program aracılığıyla kahraman personelimizin zorlu eğitim süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan sarsılmaz bağlılıkları kamuoyuna doğrudan yansıtılabilecektir. Böylece büyük bir özveriyle görev yapan Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azmi asil milletimiz tarafından daha da yakından anlaşılma imkanı bulacaktır. Bu program aynı zamanda genç nesillerimizin de Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daha yakından tanıyarak bu kutsal göreve olan ilgisinin artmasına ve milli bilinçlerinin güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik, doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekilleniyor"

