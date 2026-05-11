Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki belirsizliğe rağmen günü yüzde 0,47 yükselişle tamamlayarak 15.133,54 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacminin 246 milyar lirayı bulduğu günde, madencilik sektörü yatırımcısına en çok kazandıran kalem oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 18:52, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 18:53
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 15.133,54 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 246 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,65 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 15.204,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanışını da 15.133,54 puanla rekor seviyeden gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de TÜFE ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 15.200 ve 15.300 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

