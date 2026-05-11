Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Ev sahibi olmak isteyen ünlü oyuncuyu yakın arkadaşı dolandırdı

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığını itiraf etti.

Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 15:24, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 15:47
Ünlü isim, yıllar önce yaşadığı dolandırıcılık olayının ilk kez ayrıntılarını paylaştı. Ev sahibi olmak isterken dolandırılan Buldu, tapu işlemleri sırasında gerçeği öğrendiğini söyledi.

"MEĞER ARKADAŞIM PARALARI YİYORMUŞ"

Taksitle ev almak için gönderdiği paraların müteahhide hiç ulaşmadığını öğrenen Buldu, yaşadığı hayal kırıklığını yıllar sonra ilk kez paylaştı. Ünlü isim, müteahhit ile arkadaşı aracılığı ile tanıştığını ifade etti. Ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlatan oyuncu, "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş." dedi.

Tapu işlemlerinin zamanı geldiği zaman müteahhidin kendisini aradığını ve gerçek ile yüzleştiğini anlatan Buldu, "Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş." sözleriyle başından geçen talihsiz olayı paylaştı.

"REZALET BİR SÜREÇTİ"

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in de yanında olduğunu belirten Onur Buldu, "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. Uğur, 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti." ifadelerini kullandı.

