Bakan Uraloğlu: Belçika ile karşılıklı yatırım ve iş birliklerini artırmamız gerekir

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığındaki heyetle gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında Bakan Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "Kritik Altyapı: Ekonominin Güçlendirilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

Beşiktaş Deniz Müzesi'ndeki panelin kapanışında konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerin köklü geçmiş ve güçlü dostluk anlayışıyla karşılıklı devam ettiğini söyledi.

İki asra yaklaşan diplomatik ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini vurgulayan Uraloğlu, ticaret, yatırım, ulaştırma, teknoloji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda önemli işbirliklerinin kurulduğunu anlattı.

Uraloğlu, ülkelerin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Siz, bir şeyler üretebilirsiniz, bunları ya satmanız ya da almanız gerekecektir. Onun için mutlaka bir şekilde ulaştırmanız gerekmektedir. Dolayısıyla ulaştırma sistemlerinin bağlantısallığını artırmamız, alternatiflerini geliştirmemiz ve mutlaka da güçlendirmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa'nın Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya bakan önemli yüzlerinden"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma alanında kara yollarından hızlı tren hatlarına, havacılıktan iletişim ve deniz sektörüne kadar birçok yatırımı hayata geçirdiğini söyledi.

"Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında, küresel ticaretin merkezlerinden biri." diyen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabilen bir merkez durumunda. Burada 1,5 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıladan bahsediyoruz. Bu konumumuzu güçlendirmek için Orta Koridor'un en önemli bölümü olan Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nı hayata geçirdik. İstanbul'dan denizin altından Marmaray'la Avrupa'ya kadar demir yolu bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi yine İstanbul Boğazı'ndaki en büyük köprümüz olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaklaşık 8 milyar dolarlık demir yolu hattını geçirerek kapasite problemini ortadan kaldırmış olacağız."

"Kraliçe'nin ziyareti, bizler için çok kıymetli"

Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi'ne değinen Bakan Uraloğlu, demir yolu ve kara yolunu içeren 1200 kilometrelik bu projeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planladıklarını anlattı.

Uraloğlu, "Bu projeyi bugün başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık. Çok alternatif bir hattı ortaya koymuş olurduk diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Alternatifleri geliştirmek açısından Basra Körfezi'nin yanı sıra Akabe Körfezi-Avrupa, Umman-Avrupa arasında kesintisiz hatların kurulması gerektiğini dile getiren Uraloğlu, mevcut hatların da kapasitelerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, "Türkiye, Avrupa'nın Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya bakan önemli yüzlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Kraliçe'nin ziyareti, buradaki yaptığınız temasla bizler için de çok kıymetlidir." şeklinde konuştu.

"Belçika ile karşılıklı yatırım ve işbirliklerini artırmamız gerekir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, dünya ticaretinin yüzde 80-85'inin denizlerden sağlandığına dikkati çekerek, bu alandaki emisyonu azaltmak için daha uzun zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Demir yollarında emisyonun çok pratik şekilde azaltılabildiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla demir yollarına mutlaka daha fazla yatırım yapmamız lazım. Belçika ile karşılıklı yatırım ve işbirliklerini artırmamız gerekir. Geçmişi, tarihi derin olan iki devlet olarak coğrafyamızda bulunuyoruz. Biz, Avrupa'nın Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar açılan yüzlerinden bir tanesiyiz. Sayın Başbakan (Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele) ile de bundan sonra ilişkilerimizi biraz daha geliştirme noktasında denizcilik olsun, demir yolu olsun, fikir birliğine vardık."

Bakan Uraloğlu, Başbakan Matthias Diependaele ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.