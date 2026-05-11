6 yaşındaki Işıl, servis aracının altına kaçan topu almak isterken canından oldu

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. yönetimindeki 35 S 00662 plakalı okul servisi otobüsü, yolda top oynayan çocukları görerek durdu. Ardından hareket eden sürücü, yola devam ettiği sırada sol arka teker kısmına kaçan topu almak için aracın altına giren Işıl K.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sürücü A.D.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.